Redout 2 sorgt wieder für Tempo XBU MrHyde am Mi, 15.12.2021, 14:30 Uhr

Das rasante Rennspiel Redout bekommt einen Nachfolger spendiert. Saber Interactive und Entwickler 34BigThings teilten jetzt mit, dass Redout 2 für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PS4 und PS5 in Arbeit ist. Ein Termin ist noch nicht bekannt, aber in 2022 soll es soweit sein. Hier ist der Ankündigungstrailer für euch.

Quelle: Saber Interactive