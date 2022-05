Redout 2 wird um ein paar Wochen verschoben

Das futuristische Rennspiel Redout 2 wird laut den Entwicklern von Saber Interactive um ein paar Wochen vom 26.05.22 auf den 16.06.22 weltweit verschoben. Die zusätzliche Zeit wird noch für weiteren Feinschliff benötigt, um die beste Version des Spiels auszuliefern.

We know you have been eagerly awaiting the release of Redout 2 later this month, but unfortunately, the fastest racer in the universe needs just a little more development time before it’s ready to go and will now launch on June 16 on PC, PS5|4, XSX|X1 & Switch pic.twitter.com/ttlu68cTEZ