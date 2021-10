Red Goes Faster paart Sci-Fi-Adventure mit Rennspiel XBU TNT2808 am Mo, 04.10.2021, 19:15 Uhr

In Red Goes Faster können wir auf der PlayStation 5, Xbox Series X/S und dem PC rasante Rennen in Sci-Fi-Umgebungen absolvieren, während wir gleichzeitig eine Geschichte rund um eine Dreieckbeziehung durchleben.

Leon Garcia steuern wir dabei, wie er als junger Rennfahrer an intergalaktischen Rennen teilnimmt und zwischendurch mit seinen Freunden in verschiedenen Einrichtungen rumhängt. Dabei muss er auch noch eine komplizierte Dreiecksbeziehung entwirren...

Quelle: 110 Industries