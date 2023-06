Ravenswatch zeigt euch den Geppetto Update Trailer XBU MrHyde am Sa, 03.06.2023, 14:00 Uhr

NACON und Passtech Games kündigen das erste größere Update für das kooperative Roguelite Ravenswatch an. Ravenswatch befindet sich bereits jetzt im Early Access auf Steam und wird im Jahr 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein.



Geppetto ist sowohl Nahkämpfer als auch Fernkampfheld und verfügt über besondere Fähigkeiten, mit denen er Puppen herbeirufen kann, die für ihn kämpfen. Natürlich kommen dabei die anderen Ravenswatch-Helden nicht zu kurz. Zu den hinzugefügten Features gehört eine neue zweite ultimative Fähigkeit für alle Helden, welche die Liste der verfügbaren Spieltechniken erweitern. Dieser Zusatz erhöht den Wiederspielwert sowie die möglichen Spieloptionen für ein und denselben Charakter.



Sowohl in Bezug auf die Spielbalance als auch auf die Spielbarkeit gibt es weitere Verbesserungen, die das Spielerlebnis in Ravenswatch verbessern. Das Teleportationssystem ist nun weniger restriktiv und die Reaktionsliste der Helden wurde zusätzlich vertont, um die Immersion zu verbessern. Schließlich wurde Ravenswatch einer allgemeinen Überarbeitung unterzogen, um sicherzustellen, dass das Abenteuer herausfordernd bleibt.

Quelle: NACON