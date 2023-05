Ravenswatch erhält mit Geppetto einen weiteren Helden XBU ringdrossel am Fr, 19.05.2023, 11:00 Uhr

Passtech Games kündigt gemeinsam mit Nacon den nächsten neuen Helden für das kooperative Roguelite Ravenswatch an. Ravenswatch befindet sich bereits jetzt im Early Access auf Steam und wird im Jahr 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein.

In Anlehnung an die berühmte Geschichte von Pinocchio ist Geppetto der siebte gefallene Held, der sich mit seinen Puppen der Ravenswatch anschließt. Geppetto ist sowohl Nahkämpfer als auch Fernkampfheld und verfügt über besondere Fähigkeiten, mit denen er Puppen herbeirufen kann, die für ihn kämpfen.

Eine der Hauptstärken des Schreiners ist seine Fähigkeit, sich in den Kampf zu stürzen und dabei nur ein Minimum an Risiken einzugehen. Mit einem Hammer und Sprengstoff bewaffnet, können die Fähigkeiten des jüngsten Ravenswatch-Mitglieds sowohl gegen seine Feinde als auch für seine Kreationen eingesetzt werden. So können seine Angriffe und Kampftechniken zum Beispiel auf seine eigenen Puppen angewendet werden, um sie zu heilen, zu schützen und ins Gefecht zu schicken. Geppettos größte Schwäche ist allerdings, dass er sich von Gefahren zwar fernhalten kann, jedoch oft näher an seine Handlanger heran muss, um sie zu kontrollieren.

Märchen und Legenden rebellieren in Ravenswatch:

Ein Roguelite, das allein oder in Koop mit bis zu vier Personen gespielt werden kann

Von düsteren Comics inspiriertes Artdesign und mitreißende Musik

Prozedural generierte Umgebungen und Metaprogression für erhöhten Wiederspielwert

Zahlreiche Synergien zwischen den verschiedenen Helden, die es zu entdecken gilt

Eine Vielzahl von Upgrades und magischen Gegenständen zum Freischalten und ein umfangreiches Bestiarium an Feinden

Jeder Durchlauf ist ein RPG-Erlebnis mit Quests, Missionen, Bossen, Höhlen zum Erforschen und Beute, um den eigenen Charakter zu verbessern und den Alptraum zu schwächen

Bei der Veröffentlichung im Jahr 2024 wird Ravenswatch zehn spielbare Charaktere und drei verderbte Regionen zum Erforschen bieten

Zehn Schwierigkeitsgrade warten auf die Community

Ravenswatch, das von berühmten Sagen und Legenden aus aller Welt inspiriert ist, wurde von dem Studio entwickelt, das hinter dem weithin gefeierten Spiel Curse of the Dead Gods steht, und fordert auf, sich den Horden des Albtraums zu stellen, der die Welt von Reverie verdirbt.

Das Spiel enthält bisher sieben spielbare Helden und das erste Kapitel und wird in regelmäßigen Abständen mit drei neuen Helden und den beiden folgenden Kapiteln aktualisiert, bevor es 2024 offiziell veröffentlicht wird

Quelle: NACON