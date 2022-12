Rainbow Six Siege: Snow Brawl-Event ist zurück XBU MrHyde am Fr, 16.12.2022, 18:00 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass „Snow Brawl“, ein zeitlich begrenztes Event für Tom Clancy's Rainbow Six Siege, zurückgekehrt ist. Das Event läuft drei Wochen lang bis zum 6. Januar 2023. „Snow Brawl“ führt einen mit Schnee gefüllten „Capture the Flag“-Modus ein, bei dem die Spieler die Flagge des gegnerischen Teams erobern und zu ihrer eigenen Basis zurückbringen müssen, um einen Punkt zu erhalten. Weitere Infos:

Ausgestattet mit unbegrenzten Schneebällen als Hauptwaffe und einem weihnachtlichen Sekundärgadget, werden Spieler:innen einen frostigen Kampf auf der überarbeiteten Karte Chalet bei Nacht erleben. Flaggen können durch den Spielenden, der sie hält, oder durch das Ausschalten des Trägers abgegeben werden. Ebenfalls können heruntergefallene Flaggen zur Basis zurückgebracht werden, indem man sie aufhebt. Drei Treffer setzen Spieler:innen außer Gefecht und versetzen sie in die Respawn-Phase, wobei in diesem Modus unendlicher Respawn möglich ist. Zu den auf der Karte verfügbaren Boosts gehören Laufgeschwindigkeit, Feuerrate, Air-Jab-Munition und Gesundheitspakete. Das Team mit den meisten Punkten am Ende der fünfminütigen Runde gewinnt!

​Diesmal gibt es in „Snow Brawl“ 12 spielbare Operator, darunter drei neue Operator für dieses Event: Dokkaebi, Grim und Sens. Spieler:innen können als die Blue Blades mit den Operator Dokkaebi, Grim, Sens, Rook, Vigil, Frost, Castle und Thorn oder als die Orange Blizzards mit den Operatoren Ash, Blackbeard, Montagne und Osa kämpfen.

​Die „Snow Brawl“-Collection kehrt mit 45 winterlichen Gegenständen zurück, darunter Uniformen, Kopfbedeckungen, passende Waffen-Designs und Operator-Kartenporträts für die Mitglieder von The Orange Blizzards und The Blue Blades. „Snow Brawl“ führt außerdem das Schneeflocke-Paket ein, das ein charakteristisches Waffen-Design, ein universelles Aufsatz-Design, einen Talisman und einen Hintergrund enthält. Alle „Snow Brawl“-Pakete werden im Store für 1680 R6C oder über die Collection-Packs für je 300 R6C (12.500 Ansehen) erhältlich sein. Ein kostenloses Sammelpaket erhalten alle Spieler:innen, die sich während des „Snow Brawl“-Events ins Spiel einloggen, und ein weiteres pro Woche, wenn die wöchentlichen Herausforderungen abgeschlossen werden.

