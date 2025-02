Rainbow Six Siege: "Angriff auf Hereford"-Event läuft

Team Rainbow steht im zeitlich begrenzten Rainbow Six Siege-Event "Angriff auf Hereford", das bis zum 19. Februar läuft, einer noch nie dagewesenen Bedrohung gegenüber. Zum ersten Mal in Siege können Spieler bis zu drei Spielmodi in einem einzigen Match spielen, während Team Rainbow auf die Keres-Legion trifft, eine neue spielbare Fraktion, die aus modifizierten Versionen von Striker und Sentry besteht. Das Szenario spielt auf einer Version der Hereford-Basis, die kurz vor dem Zusammenbruch steht, und erstreckt sich über drei Runden mit narrativen Zwischensequenzen.



In der ersten Runde von "Angriff auf Hereford" muss Team Rainbow den Außenbereich der Karte angreifen, während die Keres-Legion in einem gesicherten Bereich verteidigt. Wenn Team Rainbow erfolgreich ist, geht das Match in die nächste Runde über, in der die Keres-Legion versucht, die vor Ort befindlichen Rainbow-Server zu hacken, indem sie ein Gerät nach den Regeln des Bombenmodus platziert. Wenn Team Rainbow es schafft, die Keres-Legion in dieser Runde zu stoppen, beginnt die letzte Runde, in der sie ihren VIP – Deimos – aus der Anlage in einem Geiselmodus-Finale extrahieren müssen.

Quelle: Ubisoft