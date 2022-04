Rainbow Six Siege Rengoku-Event gestartet

Wie Ubisoft mitteilte, ist das neue zeitlich begrenzte Rengoku-Event in Rainbow Six Siege bis zum 17. Mai verfügbar. Rengoku führt einen neuen Kontrollgebiet-Spielmodus mit einzigartiger Kiba-Ausrüstung und schnellem Respawn ein, der für ein rasantes und actiongeladenes Event sorgt.



Das in Japan angesiedelte Rengoku-Event enthüllt einen Tempel im Himmel und einen Kampf für die Ewigkeit. Die Operator sind Samurai-Krieger, die von Geistern besessen sind und auf einer überarbeiteten Wolkenkratzer-Karte um die Ehre der Götter kämpfen. Um Kontrollpunkte zu übernehmen, oder dem gegnerischen Team Kontrollpunkte zu stehlen, müssen sich Spielende im 5v5-Kontrollmodus fünf Sekunden lang widerstandslos in der Nähe von Altären aufhalten. Das erste Team, das 300 Punkte erreicht, gewinnt die Partie. Alle zwei Minuten ändern die Kontrollpunkte ihren Standort.

​Neben Schrotflinten und Pistolen erhalten Operator die Möglichkeit, ein explosives Kiba einzusetzen, das Gegner bereits mit dem ersten Schlag ausschaltet. Fuze, Osa, Rook und Thunderbird können zwischen einem Feuer- oder Giftkiba wählen, während Twitch, Capitão, Zofia, Kapkan, Bandit und Maestro zu einem Betäubungs- oder Rückstoßkiba greifen können, um das ultimative Chaos zu entfesseln.

​Dieses Event bringt die Rengoku-Kollektion mit sich, die Uniformen, Kopfbedeckungen, Waffen-Designs und Operator-Kartenporträts für die Rengoku-Teilnehmer enthält. Das Event führt außerdem das Kampfgeist-Paket ein, das ein charakteristisches Waffen-Design, ein universelles Aufsatz-Design, einen Talisman und einen Hintergrund beinhaltet. Die Rengoku-Collection-Packs können durch das Abschließen spezieller Event-Herausforderungen oder durch den Kauf von 300 R6 Credits oder 12.500 Ansehen pro Paket erworben werden. Die einzelnen Pakete können auch direkt für je 1.680 R6 Credits gekauft werden.

Quelle: Ubisoft