Rainbow Six Siege enthüllt Pläne für 2022
Di, 22.02.2022

Ubisoft gab nun die 2022 Roadmap für Tom Clancy's Rainbow Six Siege bekannt, welches kürzlich den 80 Millionen Spieler Meilenstein erreichte. In Year 7 wird es zum ersten Mal seit drei Jahren neue Karten, neue permanente Spielmodi inklusive Team Deathmatch, sowie weitere Bestrebungen geben, Spielende zu einem positiven Verhalten untereinander zu ermutigen. Alle weiteren Infos:



Während Year 6 wurden in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vier neue Operator, verschiedene Kartenüberarbeitungen, eine Vielzahl von Balancing-Anpassungen, der Privatsphäre-Modus, UI und HUD Verbesserungen und mehr eingeführt. In Year 7 setzt Ubisoft sein langfristiges Engagement fort, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege zu einem spannenden, durchdachten und fairen Spiel zu machen.



Pläne für Year 7

Demon Veil, die erste Season in Year 7, wird eine neue japanische Verteidigerin, Azami, die neue Karte Country-Club, die in Irland angesiedelt ist und einen permanenten Team Deatchmatch-Spielmodus hinzufügen. Season 2 wird einen belgischen Operator und eine exklusive Team-Deathmatch-Karte enthalten, welche in Griechenland liegt. Der Operator aus Season 3 wird aus Singapore stammen und bringt eine weitere neue Karte mit sich. Der letzte Operator des Jahres wird aus Kolumbien sein.



Spielerverhalten & Reputationssystem

Im Laufe von Year 7 wird das Entwicklungsteam Maßnahmen ergreifen, um bestimmte Verhaltensweisen von Spielenden anzugehen und die in Year 6 eingeführten Anti-Cheat-Maßnahmen wie das Reputationssystem zu verbessern. In Season 1 werden Verbesserungen bei der Erkennung von toxischem Verhalten und der Verbindungsunterbrechung von Spieler:innen eingeführt. Season 2 befasst sich mit Spielenden, die Friendly Fire missbrauchen. Es werden Sanktionen eingeführt, die die Friendly Fire-Umkehr einschränken, sowie Spielabbrüche verbessern werden.



In Season 3 haben Spielende die Möglichkeit, Belästigungen im Voice- und Video-Chat via Match Replay zu melden. Zudem werden in Season 3 die ersten Reputationspunkte für Spielende gesammelt, welche dann in Season 4 eingeführt werden und Belohnungen sowie Sanktionen für Wiederholungstäter vorsehen. Im Year 7 strebt das Entwicklungsteam weiterhin danach, eine sichere und faire Spielumgebung zu schaffen.



Year 7 Pass

Ab dem 19. Februar und bis zum 21. März kann der zeitlich limitierte Year Pass oder der Premium Year Pass erworben werden. Der Year Pass schaltet alle vier saisonalen Battle Passes frei, welche einen 14 Tage Vorabzugang zu den neuen Operatoren beinhalten, sobald diese erscheinen. Währenddessen schaltet der Premium Year Pass alle vier Battle Passes, einen Vorabzugang zu den neuen Operatoren, exklusive exotische Waffenskins, VIP Credits, und mehr frei. Spieler:innen die den Premium Year Pass erwerben, bekommen außerdem direkt die ersten 20 von 100 Rängen freigeschaltet, wodurch Belohnungen schneller erlangt werden.



Konsolen-Gameplay

Spielende auf Konsolen erhalten in diesem Jahr mehrere dedizierte Updates, darunter die Personalisierung der Zielsteuerung, neue Voreinstellungen für die Controller-Eingabe und Einstellungen für das Sichtfeld.



Onboarding-Funktionen

Um neue Spielende besser an Rainbow Six Siege heranzuführen, fügt Year 7 einen Schießplatz hinzu: spielbare Areale um ohne den Druck eines Matches zu Üben, zu Trainieren und zu Experimentieren. Die Operator-Tipps, ein weiteres Onboarding-Tool, ermöglichen es den Spielenden, die einzelnen Operator, ihre Gadgets und alle Tricks kennenzulernen, die für die Strategien von Angreifenden und Verteidigenden hilfreich sein könnten.



Balancing- und Spiellisten-Neuerungen

Das Entwicklerteam wird in diesem Jahr mehrere Operator überarbeiten, darunter Zero, Bandit, Dokkaebi und Thatcher. Year 7 wird Team Deathmatch und Arcade-Playlisten dauerhaft in das Spiel aufnehmen und die Ranglistenerfahrung überarbeiten, um den Fortschritt der Spielenden besser widerzuspiegeln.

Quelle: Ubisoft