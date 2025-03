Railway Empire 2 schickt euch nach Italien XBU MrHyde am Mo, 03.03.2025, 14:45 Uhr

Kalypso Media und Gaming Minds Studios entführen Eisenbahn-Fans mit Railway Empire 2 – Bella Italia auf eine Reise durch die malerische Kulisse Italiens. Von den sonnenverwöhnten Weinbergen der Toskana bis zur beeindruckenden Architektur Roms können Industrielle ihr Eisenbahn-Imperium in Italien aufbauen – während sie wirtschaftliche Herausforderungen meistern und kreative Wege aus finanziellen Engpässen finden. Railway Empire 2 – Bella Italia ist ab sofort für Windows-PC, PlayStation®4|5, Xbox Series X|S und Xbox One zum Preis von 10,99 Euro erhältlich.



Eisenbahn-Magnaten lenken ihr Schicksal mit der Doppel-Dampflokomotive Mastodonte dei Giovi und der effizienten Signorine FS Class 640 II, während sie finanzielle Herausforderungen bewältigen, die so steinig sind wie das Apennin-Gebirge. Dabei transportieren sie über 22 neue italienische Waren, darunter weißen Marmor und Pasta, und erweitern ihr Netzwerk in der gesamten Region – auf einer weitläufigen Karte des Landes oder auf zwei detaillierten Karten für Nord- und Süditalien.



Drei vollständig vertonte und umfangreiche Szenarien bieten selbst erfahrenen Tycoons neue Herausforderungen und unterschiedliche Herangehensweisen. All das wird von 19 neu komponierten Musikstücken und Jingles begleitet, die die Reise in das süße Leben Italiens klangvoll untermalen.

Quelle: Kalypso Media