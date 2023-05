Railway Empire 2 fährt heute pünktlich ab XBU MrHyde am Do, 25.05.2023, 15:45 Uhr

Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios geben bekannt, dass die Fortsetzung der Eisenbahnmanagement-Simulation Railway Empire ihren Fahrplan einhält und heute den Bahnhof verlässt. Railway Empire 2 ist ab sofort in der Standard- und Deluxe-Edition auf Steam, im Microsoft Store, im Epic Games Store oder im PlayStation Store für empfohlene 49,99€ bzw. 59,99€ erhältlich. Zudem wird der Titel ab sofort im Xbox Game Pass für PC und Konsolen verfügbar sein. Die Deluxe-Edition enthält exklusiv 2 Lokomotiv-Skins, 3 Bahnhof-Skins, einen Skin für das Gebäude des Firmensitzes sowie den digitalen Soundtrack.



Aufstrebende Unternehmer können es mit wirtschaftlichem Geschick im goldenen Zeitalter der Lokomotiven zu großem Reichtum bringen. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Eisenbahnmagnaten und errichten das größte Transportimperium des 19. Jahrhunderts in Nordamerika und Europa. Mit dem Bau neuer Gleisverbindungen und einer ausgetüftelten Logistik lassen sie zahlreiche Städte florieren und näher zusammenwachsen.



Aufbauend auf dem Erfolg des Vorgängers bietet Railway Empire 2 ein fesselndes Gameplay und 60 historisch akkurate Lokomotiven. Zusammen mit neuen Inhalten und erweiterten Funktionen, einschließlich kooperativem 4-Spieler-Multiplayer, verbessertem Gleisbau, einer Kampagne mit fünf Kapiteln, 14 Szenarien, freiem Spiel und neuen Baumodi, können sich Spieler:innen ihren Traum einer eigenen, erfolgreichen Eisenbahngesellschaft erfüllen.

