Railway Empire 2 erscheint auch für Xbox One

Publisher Kalypso Media und der hauseigene Entwickler Gaming Minds Studios kündigen zwei zentrale Neuerungen für die Eisenbahn-Management-Simulation Railway Empire 2 an. So können Spieler gemeinsam mit anderen Eisenbahn-Tycoons im brandneuen kooperativen Mehrspielermodus für bis zu vier Freunde zusammenspielen. Dies erfüllt einen lang gehegten Wunsch der Railway-Empire-Community.



Zudem wird das kommende Sequel nun ebenfalls für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Diese Plattformen werden zusätzlich zu den bereits bestätigten Versionen für Xbox Game Pass für Konsolen und PC sowie Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch erscheinen.



Die Spieler:innen können ihren inneren Magnaten frei lassen und ein Eisenbahnimperium nach ihren Vorstellungen errichten. Hierfür steht eine Auswahl von 60 historischen Dampflokomotiven zur Verfügung. Railway Empire 2 versetzt angehende Eisenbahner:innen zurück in die 1830er Jahre, als die nordamerikanische und europäische Eisenbahnindustrie die Grundsteine für die moderne Eisenbahn legte. Die Fortsetzung der beliebten Wirtschaftssimulation baut auf dem fesselnden Gameplay des Vorgängers auf und bietet mit einem verbesserten Bau-Modus, Echtzeit-Terraforming und weitläufigen Gebietskarten neue Möglichkeiten zur Erschließung und zum Ausbau des eigenen Eisenbahnnetzes. Mit einem Ticket für zwei (oder drei oder sogar vier) Personen können Spieler:innen im neu angekündigten kooperativen Mehrspielermodus nun auch gemeinsam das größte Eisenbahnunternehmen auf dem Kontinent errichten. Oder sie stürzen sich in den fesselnden Einzelspieler-Modus mit insgesamt 5 Kampagnen oder 14 Einzelszenarien, das anpassbare Freie Spiel oder den Modellbau-Modus.

Quelle: Kalypso Media