Quantum: Recharged zeigt sich im Release-Trailer

Atari kündigt an, dass ab sofort ihre Arcade-Spiel-Neuinterpretation Quantum: Recharged für PC und Konsolen erhältlich ist. Quantum: Recharged ist eine neonfarbene nostalgische Neuinterpretation, verfeinert mit modernen Elementen und Gameplay-Updates. Vier Jahrzehnte nach der Arcade-Veröffentlichung bleibt die Recharged-Version von Quantum dem klassischen Gameplay treu und verbessert es mit einer erweiterten Auswahl an Gegnern und Power-Ups, die das partikelbasierte Spielfeld ebnen.



In Quantum: Recharged steuern Spieler eine Sonde, die mit ihrem Schweif atomare Partikel einkreisen und zerstören muss. Die Partikel schwärmen in unvorhersehbaren Wellen aus und beschädigen den Rumpf, wenn sie getroffen werden. Zu viele Treffer und die Sonde wird zerstört. Ohne Kanonen, Laser oder Raketen, um die mikroskopischen Feinde auszuschalten, stellt Quantum: Recharged Spieler vor die Aufgabe, Schaden zu vermeiden und die Agilität ihres Schiffs zu verbessern, um durch immer anspruchsvollere Phasen zu kommen.



Quantum: Recharged ist eine faszinierende Mischung aus hochenergetischem und hypnotischem Gameplay. Es bietet ein visuell beeindruckendes Spektakel, gepaart mit dem lebendigen Soundtrack der Komponistin und Künstlerin Megan McDuffie.



Features:

Was alt ist, ist neu: Modernisierte Bewegungsabläufe und Power-Ups zum Ausweichen von tödlichen Laserangriffen von Quarks und Neutronen-Verfolgern.

Modus-Wahnsinn: Zwei Spielmodi – Challenge-Modus und Arcade-Modus, in denen sich Spieler entweder durch 25 einzigartige Level duellieren oder so lange wie möglich gegen immer gefährlichere Gegner überleben.

Power-Ups: Spieler können ihre Chancen mit zufällig auftauchenden Perks wie unbegrenztem Ausweichen, Einfrieren von Gegnern und zusätzlichen Lebenspunkten erhöhen.

Koop und Ranglisten: Spieler können mit einem Freund zusammen Gegner strategisch ausschalten und in globalen Ranglisten im Arcade- und Challenge-Modus gegeneinander antreten.

Das ursprüngliche Quantum-Arcade-Spiel wurde von der amerikanischen Spieldesignerin, Programmiererin und Harvard-Absolventin Betty Ryan entworfen. Die Programmierung der Trackball-Steuerung des Arcade-Spiels, das sich lose auf die Quantenphysik stützt, war sehr komplex. Das daraus resultierende Spiel, bei dem Spieler eine Sonde so steuern, dass sie atomare Teilchen umkreisen und zerstören, um Punkte zu erhalten, ist bei Sammlern nach wie vor beliebt.

Quelle: Atari