Ataris Quantum: Recharged erscheint bald

Publisher Atari und Entwickler SneakyBox kündigen das Erscheinungsdatum von Quantum: Recharged an: Die Recharged-Neuauflage erscheint am 17. August 2023 für PC, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox. Spieler bekämpfen Gruppen von Gegnern mit ihrem Schiff und müssen dabei besonderen Fokus auf die Manövrierfähigkeit legen, da sie weder über Bordkanonen, Laser noch Raketen verfügen. Neue Bewegungsabläufe und Power-Ups erhöhen dabei ihre Chancen.



In Quantum: Recharged müssen Spieler Wellen von Feinden besiegen, indem sie Gruppen von Gegnern mit ihrem Schiff einkreisen. Da es keine Bordkanonen, Laser oder Raketen gibt, fordert Quantum : Recharged Spieler heraus, Schaden zu vermeiden und die Manövrierfähigkeit ihres Schiffs zu verbessern, um die immer schwierigeren Level zu meistern. Rasantes Gameplay und schnelle Problemlösung verschmelzen, ergänzt durch den energiegeladenen Original-Soundtrack der preisgekrönten Komponistin Megan McDuffie.



In Quantum: Recharged verschmelzen rasantes Gameplay und schnelle Problemlösung, ergänzt durch den energiegeladenen Original-Soundtrack der preisgekrönten Komponistin Megan McDuffie.

Quelle: Atari