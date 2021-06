Pyschonauts 2 enthüllt Releasedatum in neuem Trailer XBU TNT2808 am Mo, 14.06.2021, 13:45 Uhr

Ihr habt Lust auf ein Hüpfabenteuer der etwas anderen Art? Dann dürfte Psychonauts 2 eigentlich genau das Richtige für euch sein. In einem neuen Trailer erhalten wir neue Einblicke in das Spiel - und erfahren ein Erscheinungsdatum.

Am 25. August wird es soweit sein, dann können wir unter anderem auf dem PC, der Xbox One und der Xbox Series X/S in die Gehirnfalten eintauchen und Abenteuer erleben. Psychonauts 2 wird natürlich auch im Game Pass enthalten sein. Gut, die Info haben wir euch jetzt vorweggenommen, der Trailer lohnt sich dennoch allemal.

Quelle: Microsoft