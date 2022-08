Psychonauts 2: The Motherlobe Edition ist vorbestellbar XBU MrHyde am Mi, 03.08.2022, 12:45 Uhr

iam8bit, Skybound Games, Xbox Game Studios und Entwickler Double Fine Productions enthüllen die physische Version und Collector’s Edition des psychedelischen Plattformers Psychonauts 2. Psychonauts 2: The Motherlobe Edition erscheint am 27. September 2022 für Xbox Series, Xbox One und PlayStation 4 zum Preis von 69,99€ im Handel.



„Ich freue mich sehr über diesen Release, denn Welcome to My Mind geht mir nicht mehr aus dem Kopf, seit das Spiel letztes Jahr erschienen ist“, so Tim Schafer, Gründer von Double Fine Productions. „Ich hoffe, dass die Veröffentlichung dieses Songs (zusammen mit den bisher unveröffentlichten Bildern und dem Rest des Soundtracks) ihn auch aus meinem Kopf befreit, damit ich an andere Dinge denken kann.“



Die physische Psychonauts 2-Edition für Xbox Serie X/Xbox One und PlayStation 4 ist ein fantasievolles Sammlerstück und Geschenk. Die physischen Editionen kommen in einer Hülle mit 3D-Bild mit Wendecover und enthalten sechs doppelseitige Kunstkarten, die Artworks aus dem Spiel sowie zuvor unveröffentlichte Conceptart zeigen. Außerdem sind sechs hochwertige, gestanzte Aufkleber sowie ein Download-Code, der Zugang zu unveröffentlichtem Material hinter den Kulissen gewährt, enthalten.

Die iam8bit exklusive Psychonauts 2 Collector's Edition macht sich die Kraft des Psychedelischen zunutze. Die Collector's Edition erinnert an den bunten, psychedelischen Stil von Psychonauts 2 - vom Buch über die Geschichte und Kunst von Psychonauts bis hin zum Design der Box. Die vollständige Liste der Gegenstände der Collector's Edition umfasst:

Psychonauts 2: The Motherlobe Edition mit Wendecover, Kunstkarten, einer Hülle mit 3D-Bild und gestanzte Aufkleber

Premium Collector’s Edition Box

Physische Version des originalen Psychonauts, abwärtskompatibel auf Xbox One

Digitaler Download Code für alle drei Ausgaben des Psychonauts 2 Original Soundtracks

Fünf Pins mit „Feast of the Senses”-Motiven

18x24” Schwarzlichtposter mit Protagonist Raz

„How are you feeling?” Archetype Raz Poster von Double Fine Senior Animator, Chris Lam

Stickerheft

Quelle: Xbox Game Studios