Puzzle Quest 3 ist ab sofort auf Konsolen verfügbar XBU MrHyde am Mi, 31.05.2023, 22:15 Uhr

Publisher 505 Games und das Entwicklungsstudio Infinity Plus Two geben bekannt, dass Puzzle Quest 3, der neue Teil des Puzzle-RPG-Franchise, ab sofort weltweit für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich ist.



„Als Puzzle Quest 3 im März 2022 auf den Markt kam, waren wir begeistert, den Fans ein Spiel in die Hände zu geben, an dem wir fast 10 Jahre gearbeitet haben“, so Steve Fawkner, CEO und Creative Lead bei Infinity Plus Two. „Seitdem haben wir das Feedback der Spieler:innen aufgegriffen, neue Modi hinzugefügt, Systeme überarbeitet und wichtige Features implementiert, um ein Spiel zu entwickeln, das nicht nur das Erbe der ursprünglichen Puzzle-Quest-Spiele fortsetzt, sondern auch das besondere Gameplay der Franchise auf unterschiedliche Weise weiterentwickelt.“



„Wir sind sehr stolz darauf, den Konsolenfans das bisher beste Puzzle-Game-Erlebnis bieten zu können und damit unsere langfristige Vision zu verwirklichen, Free-to-Play-Multiplattformspiele für Spieler:innen auf der ganzen Welt zu entwickeln“, so Clive Robert, Head of Free-to-Play bei 505 Games. „In diesem Jahr haben wir den Grundstein für Puzzle Quest 3 gelegt, den Early Access auf dem PC verlassen und auf den Plattformen PlayStation und Xbox gestartet. Unsere Community hat uns dabei geholfen, das Genre zu verbessern, zu erneuern und das Bestmögliche aus Puzzle Quest 3 rauszuholen.



Zur Feier des einjährigen Jubiläums von Puzzle Quest 3 und der Veröffentlichung des Spiels auf Konsolen werden den Spieler:innen auf allen Plattformen für eine begrenzte Zeit Belohnungen im Wert von über 100 Dollar zur Verfügung stehen. Dazu gehören ein 30-Tage-VIP-Pass mit zusätzlichen täglichen VIP-Belohnungen, ein kostenloses neues Set von Skins für die ursprünglichen Held:innenklassen und Zugang zum nächsten Premium-Quest-Pass, um zusätzliche Belohnungen für das Abschließen laufender Quests zu erhalten.



In Puzzle Quest 3 begeben sich die Spieler:innen auf eine abenteuerliche Reise, um die Bedeutung hinter den letzten Worten des alten Roten Drachen zu ergründen. Fans werden auch einen Vorgeschmack auf die neue 3D-Spielgrafik des Franchise bekommen, während sie das Abenteuer mit einem vertrauten, aber überarbeiteten Puzzlebrett, komplexen Gameplay-Systemen, einprägsamen Charakteren und einer ereignisreichen Geschichte erleben.

Quelle: 505 Games