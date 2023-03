Puzzle Quest 3 erscheint Mitte April XBU MrHyde am Fr, 17.03.2023, 11:30 Uhr

Publisher 505 Games und das Entwicklerstudio Infinity Plus Two geben bekannt, dass Puzzle Quest 3, der neue Teil des Puzzle-RPG-Franchise, ab dem 18. April 2023 weltweit für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich sein wird.



„Nachdem wir von den Puzzle Quest-Fans auf Steam Early Access und den mobilen Plattformen viel Feedback und anhaltende Unterstützung erhalten haben, freuen wir uns, unsere Expansion auf Xbox- und PlayStation-Plattformen fortzusetzen und das PQ3-Erlebnis weiter auszubauen.“, so Steve Fawkner, CEO und Creative Lead bei Infinity Plus Two. „Das Feedback der Fans war für uns von unschätzbarem Wert, besonders im ersten Jahr auf dem Markt. Das Team hat hart an der Roadmap gearbeitet, um neue Features und kontinuierliche Updates einzuführen und ein besonderes Spielerlebnis zu bieten. Gleichzeitig sind wir den klassischen Puzzle-Kampf-Wurzeln, für die Puzzle Quest bekannt ist, treu geblieben. Wir sind sehr stolz darauf, wo das Spiel heute steht, und freuen uns darüber, den Konsolen-Start im April zu feiern, indem wir allen Spielerinnen und Spielern ein besonderes, hochwertiges Geschenk machen, wenn sie sich einloggen.“



Puzzle Quest 3 kehrt zu seinen Ursprüngen zurück und erinnert an die RPG-Mechanik und die charakteristischen, heroischen Geschichten, die das Original zu einem beliebten Hit im Match-3-Genre machten. Die Fortsetzung bietet spannende Kopf-an-Kopf-Kämpfe, die mit einem intensiven 1-gegen-1-Kampfsystem in einer 3D-Spielwelt die Grenzen des Genres erneut verschieben. Seit der Erstveröffentlichung hat das Spiel mehrere wichtige Änderungen erfahren, darunter ein neues Aktionspunktesystem, das an das Erbe des ursprünglichen Puzzle Quest anknüpft. Dazu gehört eine stärkere Konzentration auf direkte Kämpfe, bei denen das Puzzlebrett manipuliert wird und die Held:innen ihre Kämpfe strategischer planen müssen. Puzzle Quest 3 führt außerdem zwei neue Klassen, einen neuen Abenteuermodus, ein größeres Puzzlebrett und mehrere saisonale Handlungsstränge ein. Zu den weiteren Verbesserungen gehören eine Überarbeitung der Wirtschaft, die die Komplexität der Ressourcen reduziert, und eine verbesserte Verteilung der Belohnungen in den Story-Truhen, die auf dem Feedback der Community basiert.



Im Land Etheria, 500 Jahre nach dem ursprünglichen Puzzle Quest, begeben sich die Spielerinnen und Spieler auf eine heldenhafte Reise, um die Bedeutung hinter den letzten Worten des alten Roten Drachen zu entdecken. Das vertraute, aber überarbeitete Spielbrett bietet den Fans farbenfrohe Edelsteine und Schädel, ausgereifte Systeme, Charaktere mit Wiedererkennungswert und eine epische Geschichte, alles in neuer 3D-Spielgrafik. Das Spiel enthält ein fesselndes rundenbasiertes Kampfsystem, in dem tödliche Zauber und lähmende Angriffe durch die Kraft des Edelsteinbrechens und abhängig von der Anzahl der verfügbaren Aktionspunkte entfesselt werden.

Quelle: 505 Games