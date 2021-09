Puppenspiel digital - A Juggler's Tale erscheint heute XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 11:00 Uhr

Heute erscheint für den PC, die Switch, PlayStation 4 und 5 und natürlich die Xbox One und Xbox Series X/S der poetische Puppenspiel-Platformer A Juggler's Tale. Das wird natürlich auch mit dem passenden Launch-Trailer gefeiert.

Das Spiel hat seine Reise als Studentenprojekt des deutschen Indie-Studios kaleidoscube begonnen und erscheint in Zusammenarbeit mit Publisher Mixtvision (Far: Lone Sails, Minute of Islands).

A Juggler’s Tale ist ein 2.5D-Side-Scrolling-Abenteuer in Form eines Puppenspiels. Die Marionettenfäden von Protagonistin Abby sind nicht nur ein optisches Highlight des Spiels, sie stellen die Spieler:innen auch vor besondere Herausforderungen, um Rätsel zu lösen, Gefahren zu entkommen und Abby dabei zu helfen, ihre Freiheit zu erlangen - ohne Haken und Ösen.

Quelle: Mixtvision