Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis ist jetzt verfügbar
Mo, 13.03.2023, 12:00 Uhr

KOEI TECMO veröffentlichte nun den Remaster des Klassikers PROJECT ZERO: Die Maske der Mondfinsternis digital auf Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Windows PC über Steam. Das Original-Spiel, im Jahr 2008 exklusiv in Japan veröffentlicht, ist der meist-gewünschte Remaster von KOEI TECMO seit über zehn Jahren – und jetzt nicht nur zum ersten Mal in Europa verfügbar, sondern auch auf mehreren Konsolen und PC.



PROJECT ZERO: Die Maske der Mondfinsternis spielt zehn Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden von fünf Mädchen während eines Mondlicht-Festivals auf der Insel Rogetsu im Süden Japans. Alle Mädchen wurden zwar letztendlich gerettet, aber sie haben ihre Erinnerung verloren und können sich nur wage an eine Melodie und eine scheinbar besessene Frau mit Maske, die im Mondlicht tanzte, erinnern. Doch als zwei der Mädchen zehn Jahre später tot aufgefunden werden, kehren die verbleibenden drei Teenager Ruka Minazuki, Misaki Aso und Madoka Tsukimori auf die schauerliche Insel zurück, um das Rätsel dieser Todesfälle zu lösen und gleichzeitig die Geheimnisse der Erinnerungen zu entschlüsseln, die sie hinterlassen haben.



Während die Mädchen die westlichen Villen und verlassenen Krankenhäuser der Insel Rogetsu erkunden, müssen sie sich auf das Mondlicht und eine schwache Taschenlampe verlassen, um Hinweise zu finden. Die Geschichte wird durch das Entdecken von Relikten wie alte Zeitungsartikel und Notizen vorangetrieben, die den Mädchen dabei helfen, die geheime Vergangenheit der Insel aufzudecken. Während des Erkundens werden die Mädchen auch mit einer Reihe von Geistern konfrontiert. Sie werden einen PROJECT ZERO Klassiker benutzen müssen, die Camera Obscura. Sie verscheucht rachsüchtige Geister und nimmt ihnen ihre Kraft, wenn sie fotografiert werden. Im Laufe des Spiels müssen die Mädchen stärkere Objektiven und verschiedene Filme ausstatten, um die stärksten Geister zu fangen. Sie können die Kamera auch dazu benutzen „Dinge die nicht gesehen werden können“ zu enthüllen, um die Hinweise zu finden, die sie brauchen, um sich an ihre dunkle Vergangenheit zu erinnern. Später im Spiel werden Spieler auch die Möglichkeit haben, eine Geistertaschenlampe zu verwenden, ein außergewöhnliches Gerät, das in einem Geisterstein gespeichertes Mondlicht verwendet, um Geister zu bändigen.



Das Remaster-Spiel beinhaltet auch einen neuen Fotomodus und neue und veränderte Kostüme. Die Grafik wurde verbessert und beinhaltet das verbesserte Rendering von Schatten und Licht und bietet so eine immersivere und furchteinflößendere Erfahrung. Zusätzlich wurden In-Game Filme und Charaktere aufpoliert, um eine Geschichte zu erschaffen, die erzählerisch sowie ästhetisch glänzt, in der die drei Mädchen versuchen, ihre Vergangenheit aufzudecken, ohne wieder zu Opfern zu werden.

Quelle: KOEI TECMO EUROPE