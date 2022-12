Neues Producer-Video zu Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse am Start XBU ringdrossel am Mi, 14.12.2022, 10:30 Uhr

Die Verantwortlichen bei Koei Tecmo haben ein neues Video zum kommenden Horror-Adventure Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse ins Netz gestellt. Darin äußert sich der Produzent zum kommenden Spiel.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse erscheint am 09.03.23 für Xbox Series, PS5 und Switch

Quelle: Koei Tecmo