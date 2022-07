Programm der FarmCon 22

Nur noch eine Woche, dann startet die FarmCon 22. Natürlich geht es dabei auch wieder um den Landwirtschafts-Simulator 22 und viele Neuigkeiten sowie Enthüllungen. Los geht es am 21. Juli mit einem Live-Stream auf dem offiziellen Twitch-Kanal, die FarmCon läuft dann bis zum 24. Juli.

Updates, Insiderwissen und Neuankündigungen

Den Auftakt macht GIANTS Software am 21. Juli und zeigt im Livestream bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das FarmCon-Wochenende: In dem rund zweistündigen Stream zeigen die Entwickler den Fortschritt ihrer aktuellen Arbeit und geben einen Überblick darüber, was die Fans in diesem Jahr noch erwarten können. Die Highlights der Show am Donnerstagabend:

Erster Blick auf die Platinum Expansion mit verschiedenen Maschinen und der neuen Karte Silverrun Forest

Enthüllung von zwei neuen Packs, die beide noch dieses Jahr erscheinen

Vorstellung von Modding-Inhalten

Ein Blick über den großen Teich zu Kubota in den USA

Rückblick auf Precision Farming

Bühnenprogramm und persönliche Treffen in Mannheim

Ab 10 Uhr MESZ startet die FarmCon am 23. Juli live aus dem John Deere Forum in Mannheim. GIANTS Software erwartet mehr als 700 Gäste, die sich auf wesentlich ausführlichere Vorträge und Präsentationen der am Donnerstag behandelten Themen freuen können. GIANTS Software wird das überwiegend deutschsprachige Bühnenprogramm simultan übersetzen und so die Faszination der FarmCon über den offiziellen Twitch-Kanal in die Welt hinaustragen.

Neben Einblicken in die Platinum Expansion und die beiden neu angekündigten Packs erwarten die Fans ein "Baling Royale"-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmenden virtuell Ballen gegen die Uhr stapeln, zudem gibt es persönliche Treffen mit GIANTS Software-Mitarbeitenden aus allen vier Niederlassungen, sowie ein Panel mit zwei deutschen Content Creators.

Quelle: GIANTS Software