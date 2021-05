Pressestimmen-Video zu Lost Words: Beyond the Page XBU MrHyde am So, 02.05.2021, 14:30 Uhr

Der Accolades Trailer von Lost Words: Beyond the Page zeigt neben Szenen des Spiels vor allem Schlagzeilen der internationalen Gamingpresse, bei denen der Puzzle-Plattformer gut weggekommen ist. Hier lest ihr, was wir Lost Words: Beyond the Page von halten.

In Lost Words interagieren Spieler mit den Worten in Izzys Tagebuch, um schwierige Rätsel zu lösen und einzigartige Platforming-Passagen zu bauen. Sie begleiten die Protagonistin durch eine sich stets weiterentwickelnde und ästhetisch wundersame Welt. Die Worte, die Izzy Sprung um Sprung voranbringen, können in jedem Kapitel als nützliche Plattformen oder Werkzeuge zum Lösen von Rätseln verwendet werden.

Quelle: Modus Games