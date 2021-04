Der Launch-Trailer zu Lost Words: Beyond the Page XBU MrHyde am Fr, 09.04.2021, 21:45 Uhr

Seit dieser Woche ist der hübsche Indie-Titel Lost Words: Beyond the Page auf Xbox One, Nintendo Switch, PS4 und PC verfügbar. Wir haben hier noch den Launch-Trailer und Infos zum Release für euch:



Die renommierte Autorin Rhianna Pratchett (Mirror’s Edge, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider) hat die Geschichte von Lost Words: Beyond the Page verfasst. Das packende Adventure, mit dem die weitgreifende und zweifelsohne berührende Story eng verwoben ist, zeigt die Reise eines jungen Mädchens, das mit dem Verlust einer geliebten Person konfrontiert wird. Der Titel wurde schon während seiner Entwicklung mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als “Best Indie Game” bei der Game Connection Paris, mit dem “Special Selection Indie Award” auf der Reboot Develop und in der Kategorie “Best Story” der Game Connection USA.



In Lost Words interagieren Spieler mit den Worten in Izzys Tagebuch, um schwierige Rätsel zu lösen und einzigartige Platforming-Passagen zu bauen. Sie begleiten die Protagonistin durch eine sich stets weiterentwickelnde und ästhetisch wundersame Welt. Die Worte, die Izzy Sprung um Sprung voranbringen, können in jedem Kapitel als nützliche Plattformen oder Werkzeuge zum Lösen von Rätseln verwendet werden.

Quelle: Modus Games