Police Simulator: Patrol Officers kann vorbestellt werden XBU MrHyde am Fr, 05.08.2022, 12:45 Uhr

Wie Entwickler Aesir Interactive und Publisher astragon Entertainment mitteilten, wird Police Simulator: Patrol Officers auch für Konsolen erscheinen. Ein Termin gibt es noch nicht, aber lange soll es nicht mehr dauern. Hier sind Trailer und weitere Infos für euch:



Die beliebte Polizeisimulation wird weltweit als digitaler Download und in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusätzlich als Boxed Version sowie als hochwertiges, limitiertes Steelbook im Handel erhältlich sein. Die Retail-Edition von Police Simulator: Patrol Officers kann ab sofort vorbestellt werden und bietet interessierten Käufern ein zusätzliches Fahrzeug für ihre zukünftigen Patrouillen.



In Police Simulator: Patrol Officers schlüpfen die Spielenden in die Rolle eines von 8 spielbaren Charakteren und beginnen ihre erste Schicht als unerfahrener Streifenpolizist oder -polizistin in der fiktiven Stadt Brighton an der US-Ostküste. Während die Spieler:innen die Grundlagen ihrer Tätigkeit als Strafverfolgungsbeamte erlernen, absolvieren sie zunächst einfache Aufgaben wie die Durchsetzung der Verkehrsregeln im ruhenden und fließenden Verkehr und die Aufnahme kleinerer und größerer Unfälle bevor sie sich schließlich komplexeren Sachverhalten wie der Suche und Festnahme gesuchter Verdächtiger in Fällen von Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung oder sogar Drogenhandel widmen. Mit wachsender Erfahrung werden sie nicht nur drei verschiedene Polizeiautos und weitere Aufgaben freischalten, sondern auch Zugang zu insgesamt drei lebendigen Stadtdistrikten, die insgesamt aus fünfzehn verschiedenen Stadtteilen bestehen, erhalten. Ein Koop-Multiplayer-Modus für zwei Spieler gibt virtuellen Police Officers die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin als Team zu agieren, während ihnen der Open Patrol-Modus uneingeschränkten Zugang zur ganzen Stadt bietet.



Als Teil der Brighton Police Department sind die frischgebackenen Beamt:innen nicht nur für die Wahrung des Gesetzes verantwortlich, wenn es um das Verhalten der Allgemeinheit geht. Ebenso wichtig ist es, dass sie sich selbst an die Regeln halten und ein Vorbild für andere sind. Das bedeutet, dass sie ihr Vorgehen sorgfältig überdenken sollten, wenn es darum geht, Bürger:innen anzuhalten, zu befragen, zu durchsuchen oder sogar zu verhaften. Rechtswidriges Verhalten der Beamten und Beamtinnen führt zum Verlust von Verhaltenspunkten, was wiederum zum plötzlichen Ende ihrer Schicht oder sogar zur Kündigung ihrer Anstellung im Brighton PD führen kann.

Quelle: Astragon