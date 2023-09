Poker Simulationsspiele: Zwischen Live- und Online-Poker

Poker übt seit Entstehen des Spiels eine Faszination auf viele Menschen aus. Wann das beliebte Kartenspiel tatsächlich entwickelt wurde, ist zwar unklar, aber Experten vermuten den Ursprung in einem persischen Kartenspiel namens As Nas, das bereits im 16. Jahrhundert gespielt wurde. Aber erst im 19. Jahrhundert bekam das Spiel mit dem hohen Nervenkitzel seinen heutigen Namen. Während Poker zu Beginn mit lediglich 20 Karten gespielt wurde, verhalf die Verwendung des vollständigen Decks mit 52 Karten letztendlich zum absoluten Durchbruch und Texas Holdem Poker war geboren. Der Trend aus Amerika gelangte rasch nach Europa und ist bis heute ungeschlagene Nummer eins der Spielrangliste am Glücksspielmarkt.

Der Aufstieg des Online-Poker

Einen großen Einfluss auf die Weiterentwicklung des Pokerspiel hat das Online-Pokern. Bereits 1988 wurde das erste Spiel um Geld online gespielt. Entwickler erkannten rasch das Potenzial für den Online-Markt und so entstanden in den darauffolgenden Jahren bereits unzählige "Räume" in denen online gespielt werden konnte. Mit der raschen Weiterentwicklung der Technologie konnten nach und nach neue Funktionen für das Spielen ermöglicht werden. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, mussten Spielentwickler immer mehr neue und originelle Varianten launchen. So entstanden beispielsweise Online Poker Varianten wie BLAST und SNAP von 888 Poker.

Immer noch steigen die Spielerzahlen für Online Poker jährlich deutlich an. Viele Anbieter verzeichnen einen Zuwachs von bis zu 300 Prozent. Die Spieleinsätze werden höher und machen das Pokern im Internet immer spannender. Gleichzeitig ermöglicht das Online Gaming auch das Spiel mit kleinen Einsätzen, die im landbasierten Casino nicht möglich sind. Weltklasse Pokerspieler wie Timothy Adams oder Koray Aldemir trainieren selbst für die stationäre World Series of Poker online sowie offline. Experten sind sich sicher, dass das volle Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft ist und die Marktkapitalisierung auch in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Und das hat die Branche vor allem dem Online Poker zu verdanken.

Pokersimulationsspiele

Neben den klassischen Online Pokerspielen, die sich zwar in ihrer Grafik weiterentwickeln und durch Live-Games besonders beliebt wurden, kommen aber auch ausgeklügeltere Pokersimulationsspiele auf den Markt. Das Erfolgsprodukt Poker Club zeigt, dass die Branche noch weit mehr Möglichkeiten hat, den Markt auszubauen.

Im Zentrum des Spiels steht das Leben eines Profi-Pokerspielers. Damit wurde die aktuell immersivste Pokersimulation auf dem Glücksspielmarkt erfunden. Für das atemberaubende Spielerlebnis kommen Ultra-HD-4K-Grafik und faszinierendes Raytracing zum Einsatz. Der Hauptprotagonist kann sich innerhalb des Spieles einer Gemeinschaft an Profis anschließen, um rasch an die Spitze des Pokeruniversums zu gelangen. Das Spiel verfügt über mehr als 10 „Texas Hold’em“-Turniermodi und schafft Spiel, Spaß und Spannung für erfahrene Profis genauso wie für blutige Anfänger. Gamer können nicht nur die schillernde Welt der Pokerstars erleben, sondern auf dem Weg dorthin ihr eigenes Spiel verbessern und so gewaltige Gewinne abstauben.

Bei Simulationsspielen wie diesem liegt der Fokus vor allem auf der Verbesserung der eigenen Pokerfähigkeiten. Auch Turniermodi wie Freezeouts, Superturbos und Bounties können hier trainiert werden. Das interaktive Spiel gegen andere Teilnehmer aus der Community erhöht den Spannungsfaktor. Durch kleine Turniere können Gamer sich bis zu den wichtigen Großveranstaltungen hocharbeiten, um neue Ziele freizuschalten. Egal ob allein oder im Club, hier kann gegen Spieler aus der ganzen Welt gezockt werden. Die hochauflösende Grafik mit kompletter RTX-Unterstützung macht das Spiel im dunklen Hinterzimmer, genauso wie in der riesigen Intensity Arena noch realer.

Experten sind sich sicher, dass Spiele wie diese noch eine wesentlich größere Rolle in der Branche einnehmen werden. Simulationsspiele bieten die Möglichkeit, in eine andere Welt abzutauchen und neue Identitäten anzunehmen. Viele Gamer finden großen Gefallen an der Storyline, die zu dem spannenden Spiel dazu kommt. Dennoch werden Spiele, wie dieses, das Online Poker nicht ablösen, denn bei Poker Club wird um das nächste Level und nicht um Geld gespielt.

Vor- und Nachteile

Welche Unterschiede gibt es zwischen Live-Poker beziehungsweise Online-Poker und den daran angelehnten Simulationsspielen? Während in den landbasierten Casinos alles begann, feierte Online Poker in den späten Neunzigerjahren seine ersten Erfolge. Wer nicht mehr um Geld spielen möchte, den Nervenkitzel dennoch spüren will, kann heute sogar auf die beliebten Simulationen umsteigen. Mittlerweile kann jeder Spieler selbst entscheiden, wie und wo er spielen möchte. Die Zahlen zeigen aber, dass der Trend zum Online Gaming geht, sowohl beim Spiel um Echtgeld, als auch der Simulation.

Poker ist bekannt für das Spiel im schnellen Tempo. Per Mausklick beginnt die nächste Partie, bei der echtes Geld gewonnen werden kann und wer gegen einen Computer spielt, muss auch nicht rasch auf eine Reaktion warten. Die Auswahl am Markt ist riesig. Wer zum ersten Mal spielt, muss sich aus der Vielzahl an Anbietern das richtige Angebot heraussuchen. Selbst die bekanntesten Marken am Pokerfirmament werden immer mehr. Hier gilt, Ausprobieren ist die beste Devise. Der Spielstil beim Online Poker ist häufig wesentlich offensiver. Es gibt mehr Preflop-Spiele und auch Multi-tabling ist möglich, also das Spielen auf mehreren Tischen gleichzeitig, was beim Live-Poker keine Option ist. Die immer beliebter werdenden Satellitenturniere finden besonders viel Zuspruch auf größeren Events. Die unzähligen Varianten des Spiels sind auch maßgeblich am Erfolg des Echtgeldspiels beteiligt.

Im Vergleich zu dem beliebten Spiel um echtes Geld liegt der Fokus beim Simulationsspiel auf der Interaktion mit anderen Avataren und der Atmosphäre rund um das spannende Game. Im Gegensatz zu vielen Slots und Online Poker Klassikern ist die grafische Aufmachung bei Spielen wie Poker Club wesentlich ausgeklügelter. Denn die Spannung wird weniger durch den finanziellen Einsatz erzeugt, sondern durch das visuelle Erleben des Gamers. Taktik und Überlegung ist dennoch gefragt, denn auch die Avatare müssen sich in aufregenden Turnieren beweisen. Allerdings bleibt im Vergleich zum klassischen Pokerspiel mehr Zeit.

Bei Simulationsspielen wie Poker Club vermischen sich die Attribute von Live- und Online-Poker, da man sich mit seinem Avatar direkt zwar online bewegt, aber im Spiel an einem Pokertisch sitzt. Dieser Mix macht die große Beliebtheit des Games aus und zeigt auch das Potenzial solcher Spiele. Die Geister scheiden sich bei der Frage, ob Poker Club, aufgrund dessen bereits in den Olymp der begehrtesten Glücksspielsimulatoren aufsteigen kann, ist. Klar ist allerdings, dass das Spiel seinen durchschlagenden Erfolg nicht umsonst feiert.

