PlayStation Spiele, die man zu zweit spielen kann XBU MrHyde am Di, 07.02.2023, 17:50 Uhr

Die PlayStation gehört sicherlich zu den beliebtesten Spielekonsolen aller Zeiten. Die Spiele werden immer spannender und einfallsreicher. Wer jedoch nicht alleine vor dem Bildschirm hocken möchte, der spielt PlayStation Spiele mit dem Partner oder einem guten Freund zur gleichen Zeit. Es gibt spezielle Spiele, bei denen der Bildschirm während des Spiels geteilt wird und man genau sehen kann, was der Spielpartner gerade macht. In anderen Spielen läuft man gemeinsam über einen großen Bildschirm. Doch welche Spiele sind für zwei Spieler ausgelegt?

Wer es liebt, um Echtgeld zu spielen, der spielt Online Casino Spiele auf wetten.com. Vom Bonus bis hin zu sicheren Zahlungsmethoden findet man hier sämtliche Anbieter von Online Casino Spielen. Für jeden Spieler wird das perfekte Genre geboten. Zu den beliebten Multiplayer Spielen auf der PlayStation gehören eindeutig:

Rocket League

FORTNITE

A Way Out

Resident Evil 5 und 6

Lara Croft: Tempel des Osiris

Die meisten Spiele lassen sich zudem nicht nur zu zweit spielen, sondern häufig auch zu dritt oder zu viert. Bevor man sich jedoch für ein Spiel entscheidet, sollte man sich darüber informieren, ob dies für die PS 4 oder PS 5 geeignet ist. Es gibt zudem einige Spiele, die sich sogar offline zu zweit spielen lassen.

Ist es möglich PlayStation 4 Spiele auch auf der Version 5 und umgekehrt zu spielen?

Mit dem richtigen Equipment macht es richtig viel Spaß mit Freunden gemeinsam Spiele auf der PlayStation zu spielen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass Spiele, welche speziell für die PlayStation 5 entwickelt wurden, auf der PlayStation 4 nicht funktionieren. Die PlayStation 5 jedoch lässt es zu, dass Spiele von der PlayStation 4 auf dieser gespielt werden können. Es ist anzuraten, dass die Personen, welche gemeinsam ein Spiel spielen möchten und das auf unterschiedlichen Konsolen über die gleiche Spielekonsole verfügen. Werden die Spiele jedoch über einen Splitscreen gemeinsam gespielt, dann spielt die benutzte Spielekonsole keine Rolle. Im Jahr 2023 werden zahlreiche neue PlayStation-Spiele, die man auch zu zweit spielen kann auf den Markt kommen, so kommt es niemals zur Langeweile.

Zu den sicherlich beliebtesten Spielen, die man bislang zu zweit spielen konnte, gehören Sackboy: A Big Adventure, Kingdom Hearts Melody of Memory und Minecraft Dungeons. Des Weiteren sind ausgesprochen beliebt Mortal Kombat 11 Ultimate und nicht zu vergessen. Hotshot Racing. Im Prinzip findet man in jedem Genre ein Spiel, welches man mit mindestens einer anderen Person zusammenspielen kann. Spielt man über auf zwei unterschiedlichen Konsolen, somit nicht über einen getrennten Bildschirm bieten sich Kopfhörer und ein Micro an, so ist man mit seinem Gegenspieler stets in Kontakt.

Es gibt jedoch nicht nur Sportspiele oder Run and Jump Spiele, die man zu zweit spielen kann, auch Action und sogar Horrorspiele sind ausgesprochen beliebt und werden zahlreich angeboten. Wer über die PlayStation ein Abo abgeschlossen hat, der kann sich bei interessanten Spielen zudem vorab eine Demoversion herunterladen und sich einen ersten Eindruck verschaffen. Bietet dieses Spiel das, was ich mir vorstelle? Nicht jedes Spiel trifft den eigenen Geschmack und manchmal ist die Handhabung nicht ganz so einfach oder der Bildschirm, wenn dieser geteilt wird, einfach zu klein. Dies liegt jedoch häufig an den Einstellungen im Spiel selbst. Wer beispielsweise mit vier Personen über einen Bildschirm spielen möchte, der sollte zudem bedenken, dass sich dann vier Felder auf dem Fernsehbildschirm auftun.

Quelle: XBU