Plattformer Nocturnal für Frühjahr angekündigt XBU MrHyde am Di, 24.01.2023, 17:00 Uhr

Der Indie-Entwickler Sunnyside Games und Publisher Dear Villagers kündigten den Plattformer Nocturnal an. Nocturnal, das noch in diesem Frühjahr für PC und Konsolen erscheint, ist eine actiongeladene Erkundungs-Odyssee, in der Spieler einen unheilvollen Nebel davon abhalten müssen, eine uralte Insel zu umhüllen. Setze dein Feuer ein, um die Geheimnisse des Nebels zu lüften.



Nach einer mühseligen Reise über ein stürmisches Meer kehrt Ardeshir, ein Soldat der Ewigen Flamme, auf seine Heimatinsel Nahran zurück. Inmitten eines schattigen Nebels muss sich Ardeshir auf Feuer verlassen, um die finsteren Mächte zu vernichten, die sein Heimatland befallen haben. Flammen werden hier vielseitig eingesetzt. Sie können den Nebel abwehren, die Landschaft entzünden, Mechanismen in Gang setzen und dunkle Zauberwesen verbrennen, bei denen herkömmliche Waffen wirkungslos sind. Aber sei gewarnt: Im Nebel kann man nicht atmen, weshalb du auf deinen Verstand angewiesen bist, um neue Wege zu finden, ihn in Schach zu halten.



„Mit Nocturnal wollten wir die Unmittelbarkeit und Zeitlosigkeit klassischer Jump’n’Run-Abenteuer mit einer moderneren Dynamik verbinden“, so Sunnyside Games-Mitbegründer Gabriel Sonderegger. „Die Flammen und der Nebel geben Spielern ein gutes Gleichgewicht zwischen einem Gefühl von Schwäche und Unterdrückung und flüchtigen Momenten des Triumphs, wenn sie ihre Waffen in Feuer einhüllen. Wir glauben, dass es einem klassischen Genre einen besonderen Flow verleiht und können es kaum erwarten, dass alle Nocturnal spielen können, wenn es später dieses Jahr erscheint.“



„Wir lieben klassische Side-Scroller mit neuen Ideen, und Nocturnal hat für uns den Nagel auf den Kopf getroffen“, sagt Guillaume Jamet, Head of Publishing bei Dear Villagers. „Es ist oft schnell und hektisch, bietet aber auch eine angemessene Dosis Anspannung, wenn die Flamme erlischt und man von dunklen Mächten im Schatten angegriffen wird. Es ist fantastisch!“

Quelle: Dear Villagers