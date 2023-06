Hier ist der Nocturnal Launch Trailer XBU MrHyde am Do, 08.06.2023, 15:45 Uhr

Der Indie-Entwickler Sunnyside Games hat in Zusammenarbeit mit Dear Villagers seinen flammenschwingenden Plattformer Nocturnal für die Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series-Plattformen zum Preis von 19,99 € und auf Steam für 16,99 € veröffentlicht.



Nach einer schwierigen Reise über ein unruhiges Meer kehrt Ardeshir, ein Soldat der Ewigen Flamme, auf seine Heimatinsel Nahran zurück. In einem düsteren Nebel eingehüllt, muss Ardeshir sich auf Feuer verlassen, um den finsteren Mächten, die seine Heimat überfallen haben, Einhalt zu gebieten. Flammen werden hier vielseitig eingesetzt. Sie können den Nebel abwehren, die Umgebung entzünden, Mechanismen in Gang setzen und dunkle Zauberwesen verbrennen, bei denen herkömmliche Waffen wirkungslos sind.



Aber sei gewarnt: Im Nebel kann man nicht atmen, weshalb du auf deinen Verstand angewiesen bist, um neue Wege zu finden, ihn in Schach zu halten. Werde stärker, indem du gesammelte Asche der Flamme opferst. Erlange Kräfte, die dir helfen, deine Lebenskraft zu vergrößern und den Atem länger anzuhalten, oder bring Asche als Opfergabe dar, in der Hoffnung, dadurch neue Kräfte zu erlangen.



Nocturnal ermutigt seine Spieler durch eine Vielzahl optionaler Prüfungen, seine wunderschönen Ruinen zu bewältigen. Jene, die auf der Suche nach einer echten Herausforderung sind, können zahlreiche Speedrun-Funktionen wie schnellere Übergänge, überspringbare Zwischensequenzen und einen pausierbaren Timer aktivieren. Nur die tapfersten Krieger werden sich im Permadeath-Modus bewähren, in dem dir für die gesamte Reise nur ein Leben zur Verfügung steht.



Sunnyside Games-Mitbegründer Gabriel Sonderegger: „Wir sind so froh, dass die Leute Nocturnal endlich in seiner Gesamtheit spielen können. Unser Ziel für Nocturnal war es, ein Erlebnis zu schaffen, das sich stark auf ein Kernkonzept konzentriert. Wir haben versucht, die Zeit des Spielers zu respektieren, indem wir die Spielzeit nicht unnötig in die Länge gezogen haben, und haben viel Herz und Mühe in den Feinschliff dieser kurzen, aber hoffentlich authentischen Erfahrung gesteckt.“

Quelle: Dear Villagers