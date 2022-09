Platformer LUCID soll 2024 fertig werden XBU MrHyde am Do, 08.09.2022, 09:00 Uhr

Wie das The Matte Black Studio und Apogee Entertainment jetzt mitteilten, arbeiten an einem neuen Platformer in Pixel-Art mit dem Namen LUCID. Es soll 2024 digital für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht werden. Hier ist der offizielle Ankündigungstrailer dazu.

Quelle: Apogee Entertainment