Pizza Possum wird schmackhaft

Der Indie-Entwickler Cosy Computer und der Publisher Raw Fury haben sich in Pizza Possum mit einem skurrilen Opossum zusammengetan, um Pizza zu essen. Pizza Possum, das neue Top-Down-Actionspiel im Arcade-Stil mit Schleich-Elementen, erscheint später in diesem Jahr für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch.



Die Partnerschaft wurde während der Future Games Show Spring Showcase mit einem neuen Gameplay-Trailer bekanntgegeben. Spieler durchstreifen entweder allein oder mit einem Freund im lokalen Koop-Modus eine liebevoll gestaltete 3D-Inselwelt, während sie versuchen, so viel leckeres Essen wie möglich zu stehlen, um es in ihre flauschigen Opossummäulchen zu stopfen.

Quelle: Raw Fury