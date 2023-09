Pizza Possum erscheint Ende des Monats XBU MrHyde am Mo, 04.09.2023, 13:15 Uhr

Indie-Entwickler Cosy Computer und Publisher Raw Fury werden das Spiel Pizza Possum am 28. September 2023 für PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlichen. Passend zu dieser Ankündigung gibt es einen neuen Trailer. Die Spielerinnen und Spieler können sich auf einen bezaubernden Futterraubzug vorbereiten, den sie allein oder zusammen mit ihrem Koop-Begleiter erleben können.



Die Spielerinnen und Spieler erleben ihr bestes Opossum-Leben in Cosy Computers Pizza Possum, dem mundgerechten All-you-can-eat-Arcade-Spiel, bei dem sie so viel Essen wie möglich verschlingen müssen, ohne erwischt zu werden! Sie geraten in ein fesselndes Versteckspiel, während sie durch eine malerische Stadt am Meer flitzen, Beuteltier-Chaos anrichten, Wachen ausweichen und alles für den letzten Krümel riskieren!



Die Spieler können alleine oder mit einem Freund über den lokalen Multiplayer oder Steam Remote Play Together spielen. Dabei müssen sie sich durch eine verrückte 3D-Inselwelt wühlen, um so viele leckere Lebensmittel wie möglich zu stehlen - von dekadenten Käselaiben bis hin zu köstlichen Fruchtaufstrichen und natürlich Pizza! Sie müssen einzigartige Gegenstände wie Rauchbomben, Boxhandschuhe und vieles mehr freischalten, um sich in diesem köstlichen Abenteuer mit rasantem Gameplay und intuitiver Steuerung den Weg zum Sieg zu bahnen.

