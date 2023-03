Pirates Outlaws ist ab heute verfügbar XBU MrHyde am Mi, 29.03.2023, 15:30 Uhr

Der unabhängige Publisher BlitWorks Games verkündet, dass Pirates Outlaws ab heute für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 16,99 EUR erhältlich ist. Pirates Outlaws wurde von Fabled Studio entwickelt und ist ein von Kritikern wie Spielern gefeiertes rogue-like Kartenkampfspiel, in dem man durch gefährliche Gewässer navigiert, um alle Gesetzlosen samt ihrer Meister in nervenaufreibenden Kämpfen zu bezwingen.



Die Konsolenversion des Spiels wurde komplett ins Deutsche lokalisiert und bietet jede Menge Spielspaß mit freischaltbaren Inhalten, diversen Spielmodi und einem wunderschönen Papercraft-Kunststil. Auf eurer Reise lauern zahlreiche Hinterhalte und Herausforderungen, also macht euch bereit, stellt euer Kartendeck zusammen und bereitet tödliche Kombis vor, um zum berüchtigtsten Piraten zu werden.



Pirates Outlaws bietet 3 Spielmodi und 16 Helden mit einzigartigen Fähigkeiten und vorgefertigten Decks. Es gibt mehr als 500 Karten und 160 Relikte zu sammeln! Spielt eure Karten aus und setzt geschickt eure Munition ein, um die beste Kombi zu erzielen. Besiegt 150 Gesetzlose und über 50 einzigartige Bosse in einem rundenbasierten Kampfsystem.



„Als kleines Studio mit leidenschaftlichen Gamern war es uns wichtig, unser Können mit einem qualitativ hochwertigen Spiel zu beweisen. Über Jahre ist Pirates Outlaws stetig gewachsen, und dank einer unterstützenden und engagierten Community gilt das Spiel als eines der vollkommensten Deck-Building-Spiele seiner Generation. Unsere Piraten sind durch die 7 Weltmeere gereist, haben die schlimmsten Gesetzlosen in der Arena herausgefordert und danach einen feuchtfröhlichen Abend in der Taverne verbracht. Heute sehen wir voller Stolz, wie sie mit der Konsolenversion in neue Gewässer aufbrechen.“ – Fabled Game Studio

Quelle: BlitWorks