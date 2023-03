Ende März sorgen die Pirates Outlaws für Karten-Action XBU MrHyde am Fr, 10.03.2023, 15:00 Uhr

Das Karten-Actionspiel Pirates Outlaws wird am 29. März für Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4 digital erscheinen. BlitWorks Games und das Fabled Studio bieten euch drei Spielmodi und 16 verschiedene Helden an.

Quelle: BlitWorks Games