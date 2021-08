Physische Version für S.T.A.L.K.E.R. 2 geplant XBU TNT2808 am Mi, 11.08.2021, 12:45 Uhr

Dank einer Kooperation von Koch Media und GSC Game World wird es S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl auch als Disk-Version in den Handel schaffen. Ab dem 28. April 2022 könnt ihr dann digital oder im Handel für den PC oder die Xbox Series X/S eine gefährliche Reise antreten.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl basiert auf einem fiktiven Universum in einer veränderten Zeitlinie, die in Tschernobyl spielt. Die einzigartige Mischung aus Ego-Shooter, Horror und immersiver Simulation lässt den Spieler in eine riesige offene Welt in einem postapokalyptischen Setting eintauchen. Das erste Gameplay von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl wurde auf der E3 2021 von Microsoft vorgestellt und hat seitdem zahlreiche "Best of the Show"-Auszeichnungen von Medien aus aller Welt erhalten.

Stephan Schmidt, Director of Global Partner Publishing bei Koch Media, sagt: "Nach der großartigen Präsentation auf der E3 sind wir mehr als begeistert, die Weichen für einen weltweiten physischen Markteintritt von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl zu stellen. Wir haben bereits an S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky gearbeitet und freuen uns darauf, wieder eng mit GSC Game World in allen Fragen der physischen Veröffentlichung zusammenzuarbeiten, um das nächste Kapitel der preisgekrönten S.T.A.L.K.E.R.-Franchise erfolgreich zu veröffentlichen."

Evgeniy Grygorovych, CEO von GSC Game World, fügt hinzu: "Wir freuen uns, mit Koch Media zusammenzuarbeiten, um Spielern auf der ganzen Welt physische Ausgaben von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl zur Verfügung zu stellen. Wir vertrauen darauf, dass unser Spiel jetzt in fähigen Händen ist. Gemeinsam werden wir den Spielern mehrere Editionen des Spiels anbieten, damit jeder das beste Angebot für sich finden kann."

Das S.T.A.L.K.E.R.-Universum basiert auf drei Videospielen sowie auf mehreren hundert Büchern, Comics und zahlreichen Fan-Fiction-Stücken. Mit über 15 Millionen verkauften Exemplaren weltweit wurde das Franchise von der Kritik gefeiert und die Fans warten sehnsüchtig auf seine Rückkehr mit S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Quelle: Koch Media