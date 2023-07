Physische Editionen von Blasphemous 2 angekündigt XBU MrHyde am So, 30.07.2023, 18:15 Uhr

Team17 Digital und The Game Kitchen geben bekannt, dass das Metroidvania Blasphemous 2 ab dem 24. August für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in physischen Editionen erhältlich sein wird. Die Distribution übernimmt astragon Entertainment.



Blasphemous 2 knüpft an die Ereignisse des 2021 erschienenen DLC's Wounds of Eventide an und versetzt die Spieler mit dem wiedererweckten Büßer in ein unbekanntes und unbarmherziges Land zurück in den endlosen Kreislauf von Leben, Tod und Wiederauferstehung.

Quelle: Team17 Digital Ltd