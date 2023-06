Blasphemous 2 erscheint am 24. August XBU MrHyde am Mo, 12.06.2023, 12:45 Uhr

Team17 Digital und The Game Kitchen geben bekannt, dass das erbarmungslose Metroidvania Blasphemous 2 am 24. August für die Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Blasphemous 2 knüpft an die Ereignisse des Blasphemous Updates Wounds of Eventide von 2021 an und versetzt die Spieler zurück in den endlosen Kreislauf von Leben, Tod und Wiederauferstehung, in dem sie einen wiedererweckten Reumütigen in einem unbekannten und unbarmherzigen Land begleiten.



Das Wunder ist zurückgekehrt: Die Geburt eines prophetischen neuen Wunderkindes wurde vorausgesagt, und es ist wieder einmal die Aufgabe des Reumütigen, eine seltsame Welt zu erkunden, groteske Monstrositäten zu besiegen und alles zu geben, um die Prophezeiung zu verhindern. Auf die Spieler:innen warten drei einzigartigen Waffen, die es zu erlangen und zu meistern gilt. Außerdem müssen die Spieler:innen eine erweiterte Auswahl an Fähigkeiten nutzen, um lange genug zu überleben, um über alle, die sich ihnen in den Weg stellen zu Urteilen. Auf ihrem Weg zur unvermeidlichen letzten Konfrontation werden sie Teile der verstreuten Lore auflesen und längst vergessene Geheimnisse einer neuen und strafenden Welt aufdecken, während sie den Tod ein ums andere Mal überlisten.

Quelle: Team17 Digital Ltd