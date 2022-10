Physik-Plattformer Robotry ab heute erhältlich

Das Indie-Entwicklerstudio Lockpickle veröffentlicht sein Physik-basiertes Puzzle-Jump'n'Run Robotry! heute für PC via Steam, Xbox One, Xbox Series und Switch. Schaffe Chaos in einer physikbasierten Welt! In Robotry müssen die Spieler laufen, springen, treten, greifen und werfen, indem sie die einzelnen Beine eines verwirrten Babyroboters gezielt steuern. Entwickle dich im Story-Modus von einem unbeholfenen Kleinkind zu einem Purzelbaum schlagenden Akrobaten im Alleingang oder im Koop-Modus.

Quelle: Lockpickle