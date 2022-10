Der Release-Termin von Robotry! steht fest

Wie das Indie-Entwicklerstudio Lockpickle jetzt mitteilte, wird ihr Physik-basiertes Puzzle-Jump'n'Run Robotry! am 26. Oktober für PC via Steam, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Robotry! ist ein chaotischer, physikbasierter Plattformer. Im Einzel- oder Koop-Modus müssen die Spieler den unbeholfenen Körper eines verwirrten Babyroboters zum Laufen, Springen, Treten, Greifen und Werfen bringen, wobei sie jedes Bein mit einem Analogstick steuern.



Der Körper des Roboters balanciert sich automatisch aus. Du kannst gehen, indem du abwechselnd Schritte machst, oder springen, indem du dich vom Boden abstößt. Das Greifen, Werfen, Treten, Klettern und Kurbeln basiert ebenfalls auf einer direkten physikbasierten Steuerung.



Features:

Die Hauptstory ist im Einzelspieler- und Koop-Modus verfügbar. Du kannst dem Spiel jederzeit beitreten oder es verlassen!

Du und deine Freunde können mehrere Roboter spielen oder ihr könnt einen Roboter kontrollieren und jeder Spieler übernimmt ein anderes Bein

Wirf mit den Heebos um dich, das macht ihnen nichts aus!

Passe deine Roboter an!

Sammle die Geheimnisse und erkunde dein sandkastenartiges Raumschiff!

Quelle: Lockpickle