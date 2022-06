Persona-Spiele schaffen den Sprung auf die Xbox XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 11:15 Uhr

Für viel wohl die Überraschung schlechthin: Während die Persona-Reihe ihren 25-jährigen Geburtstag feiert, schafft sie auch erstmals den Sprung auf PC und Xbox-Konsolen. Ab dem Herbst, genauer dem 21. Oktober, könnt ihr euch in Persona 5 Royal verlieren. 2023 folgen dann noch Persona 4 Golden und Persona 3 Portable, jeweils für PC, Xbox One sowie Xbox Series X/S und zudem im Xbox Game Pass.

Also zögere nicht, lege die Maske des Jokers an und werde Teil der Phantom Thieves of Hearts! Weitere Updates zu den Veröffentlichungen von Persona 4 Golden und Persona 3 Portable folgen ebenfalls bald.

Dies ist die ideale Gelegenheit für all jene, die den originalen Release der Spiele verpasst haben, oder Persona endlich auf Xbox oder Windows PC erleben wollen. Für alle, die zum 25. Jubiläum nochmal ein kleines Recap der Handlung brauchen, gibt es hier ein Resümee:

Persona 3 Portable

Zwischen dem aktuellen und dem nächsten Tag versteckt sich eine besonders mysteriöse Stunde – die Dark Hour. Dieser mysteriöse Zeitraum wird von gefährlichen Shadow-Kreaturen beherrscht, doch sie haben nicht mit Dir gerechnet. Denn in Dir schlummert eine innere Kraft: die sogenannte Persona. Sei gespannt auf ein hochwertiges JRPG voller vielschichtiger Charaktere, anspruchsvoller Kämpfe und atmosphärischer Grafik.

Persona 4 Golden

In dem kleinen Ort Inaba besagt eine lokale Legende, dass Du deine*n Seelenverwandte*n triffst, wenn Du in einer regnerischen Nacht in einen Fernseher starrst. Du ziehst nun ebenfalls frisch nach Inaba, doch kaum bist Du angekommen beginnt eine mysteriöse Mordserie, die Angst und Schrecken verbreitet. Während der Protagonist und sein Team der Wahrheit nachjagen, stoßen sie auf ein Portal in eine fremde Welt.

Persona 5 Royal

Du schlüpfst in die Rolle eines Jungen, der gezwungenermaßen auf eine Highschool in Tokyo wechselt. Kaum ist er dort, hat er immer wieder denselben seltsamen Traum, der ihm ein düsteres Schicksal prophezeit. Mit dem Ziel sich zu rehabilitieren, legt er die Maske des Phantom Thieves an, um seine Mitmenschen vor pervertierten Wünschen zu retten.

Quelle: Microsoft