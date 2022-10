Persona 5 Royal ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Mo, 24.10.2022, 12:00 Uhr

ATLUS veröffentlichte jetzt seinen Rollenspiel-Titel Persona 5 Royal für Xbox Game Pass und auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Persona 5 Royal feiert seine Rückkehr mit dem Hauptspiel inklusive aller zuvor veröffentlichten DLCs und ist jetzt für alle Nutzer von Xbox Game Pass auf PC und Xbox-Plattformen erhältlich.



Spieler setzen die Maske des Jokers auf und schließen sich den Herz-Phantomdieben an, um die Ketten der modernen Gesellschaft zu sprengen, große Raubüberfälle zu verüben, in die Köpfe der Korrupten einzudringen und sie zum Umdenken zu bewegen! Neu in Persona 5 Royal sind ein neues Semester an der Shujin Academy, ein neues erkundbares Gebiet in Tokio, neue Charaktere, ein völlig neues Kapitel der Geschichte und vieles mehr! Selbst für die erfahrensten Phantomdiebe ist Persona 5 Royal eine neue Herausforderung, die sie dazu einlädt, sich über alle Regeln hinwegsetzen, die Kraft in sich zu entdecken und für die Gerechtigkeit zu kämpfen.



Hier ist der Launch-Trailer für Persona 5 Royal:

Quelle: SEGA