Persona 5 Royal ab sofort für Xbox vorbestellbar XBU MrHyde am Do, 15.09.2022, 13:15 Uhr

ATLUS kündigte soeben an, dass ab sofort digitale und physische Editionen von Persona 5 Royal für Xbox Series X|S und Xbox One vorbestellt werden können. PC-Spieler können es digital für Windows vorbestellen. Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, kann Persona 5 Royal direkt am Erscheinungsdatum, dem 21. Oktober 2022, spielen.



Bei der Vorbestellung haben Spieler die Wahl zwischen der Digital Edition, die neben dem Basisspiel Persona 5 Royal noch über 40 zuvor als DLC-Inhalte veröffentlichte Gegenstände enthält, und der limitierten physischen 1 More Edition, die exklusiv im ATLUS Shop erhältlich ist.



Kaufoptionen:

Digital Edition (Konsole und PC) - €59,99

Physische Standard Edition (nur für Konsole) - €59,99

1 More Edition (nur für Konsole) inkl. Basisspiel Persona 5 Royal, Erstklassige Steelbook-Metallhülle, Verpackung im Look einer Schatztruhe, Akechis Aktentasche, Art Frame & Drucke, Tarotkarten

Spieler setzen die Maske des Jokers auf und schließen sich den Herz-Phantomdieben an, um die Ketten der modernen Gesellschaft zu sprengen, große Raubüberfälle zu verüben, in die Köpfe der Korrupten einzudringen und sie zum Umdenken zu bewegen! In Persona 5 Royal gibt es ein neues Semester an der Shujin-Akademie, einen neuen Bereich von Tokio zum Entdecken, neue Charaktere, einen noch nie zuvor gesehenen Handlungsstrang und noch viel mehr! Selbst für die erfahrensten Phantomdiebe ist Persona 5 Royal eine neue Herausforderung, die sie dazu einlädt, sich über alle Regeln hinwegsetzen, die Kraft in sich zu entdecken und für die Gerechtigkeit zu kämpfen.

Quelle: SEGA