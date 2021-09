Perfect Dark-Entwickler werden von Crystal Dynamics unterstützt

Die Verantwortlichen von The Initiative geben an, dass man bei der Neu-Entwicklung von Perfect Dark tatkräftigen Support von Crystal Dynamics (Tomb Raider Reboot) erhalten wird. Wir sind schon gespannt wann wir die ersten Spielszenen sehen können.

Perfect Dark update! We are partnering with Crystal Dynamics, the world class team behind character-driven games such as Tomb Raider, to bring this first-person spy thriller to a new generation. pic.twitter.com/EiqjU99wMa