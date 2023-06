Der Perfect Dark Reboot braucht noch etwas länger XBU ringdrossel am Mi, 28.06.2023, 10:15 Uhr

Das von The Initiative neu angekündigte Spiel Perfect Dark ist ein Reboot von dem gleichnamigen Titel. Wie IGN jetzt aus vertrauenswürdigen Quellen erfahren haben will, befindet sich das Spiel allerdings noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Demnach wird es noch 2 bis 3 Jahre dauern, bis das es tatsächlich veröffentlicht wird.

Quelle: IGN