Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer erscheint im März XBU MrHyde am Di, 20.12.2022, 15:45 Uhr

Bandai Namco Europe und Outright Games geben bekannt, dass PEPPA PIG: EINE WELT VOLLER ABENTEUER am 17. März 2023 veröffentlicht wird. In diesem interaktiven Abenteuer gehen Fans mit Peppa Pig auf Weltreise und bringen sogar ihre eigene Familie in die Geschichte ein. Der Titel wird für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.



In PEPPA PIG: EINE WELT VOLLER ABENTEUER geht Peppa Pig auf Weltreise und trifft dabei zusammen mit den Spieler*innen auf neue Charaktere, aufregende Aufgaben und viele Accessoires zum Anziehen und Sammeln. Reiseziele sind New York, Paris, London, Australien und viele andere Orte. Aber auch in Peppas Nachbarschaft gibt es viel zu tun: Spieler*innen bauen ein schillerndes Haus und dekorieren es mit Sammlerstücken und Souvenirs von Peppas Reisen um die Welt. Die Spieler*innen können außerdem ihre eigene Familie in Peppa Pig-Charaktere verwandeln und sie zum Teil der Geschichte machen

.

Beth Goss, CEO von Outright Games, sagt: „Wir sind begeistert, dass Peppas nächstes Videospiel, PEPPA PIG: EINE WELT VOLLER ABENTEUER, erneut mit Outright Games umgesetzt wird. Wir genießen die Herausforderung, auf der fantastischen Resonanz auf MEINE FREUNDIN PEPPA PIG aus dem letzten Jahr aufzubauen und dieses Spiel mit noch mehr Schauplätzen, Charakteren und Spaß zu erweitern. Wir freuen uns darauf, es im März nächsten Jahres mit allen zu teilen.“



Eugene Evans, Senior Vice President of Business Development and Digital Licensing von Hasbro, sagt: „Es ist unglaublich zu sehen, wie nach fast zwanzig Jahren die weltweite Liebe für die Marke Peppa Pig weiterwächst – auch dadurch, dass Peppa die Fans auf der ganzen Welt durch Videos und digitale Spiele erfreut. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Freunden von Outright Games bei Peppas nächstem Videospiel-Abenteuer.“



Peppa Pig erschien erstmals 2004 auf dem Bildschirm und hat sich seitdem zur besten Freundin von Vorschulkindern entwickelt. Peppa Pig wird in 180 Ländern vertrieben und erfreut Eltern und Kinder aus allen Kontinenten und Kulturen, indem es Vorschulkindern hilft, ihre eigene Welt durch die Erfahrungen ihrer Freundin Peppa zu erkunden und zu erweitern. PEPPA PIG: EINE WELT VOLLER ABENTEUER wird das zweite Peppa Pig-Videospiel innerhalb von zwei Jahren sein.

Quelle: BandaiNamco