Kids haben Spaß mit Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer XBU MrHyde am Mi, 22.03.2023, 10:30 Uhr

Seit wenigen Tagen ist Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erhältlich. Fans können Peppa auf eine Reise um die Welt begleiten, ein Haus in ihrer Nachbarschaft bauen und eine interaktive Geschichte erleben.



Basierend auf Episoden der beliebten Fernsehserie können Spielende zu einigen der berühmtesten Plätze der Welt fahren, fliegen oder segeln. Dazu zählen unter anderem New York, der Hollywood Boulevard, der Eiffelturm in Paris, der Buckingham Palace in London und viele mehr. Zusätzlich können sich Spielende auf viele neue Outfits, Accessoires und eine größere Auswahl an Quests und Mini-Spielen freuen sowie auf neue Charaktere treffen.



Viele Features machen das Spiel für jüngere Spielende sehr zugänglich. Gleich zu Beginn gibt es ein angeleitetes Tutorial, das Spiel ist mit einem intuitiven Menü und einfach zu nutzenden Mechaniken ausgestattet und enthält eine lokalisierte Sprachausgabe.



Die Fernsehserie Peppa Pig lief erstmals 2004 im Vereinigten Königreich an. Seitdem ist Peppa zur besten Freundin vieler Schüler geworden und hilft Kindern auf der ganzen Welt, deren Umwelt zu erkunden und zu verstehen. PEPPA PIG: EINE WELT VOLLER ABENTEUER ist nach MEINE FREUNDIN PEPPA PIG das zweite Videospiel der Reihe.

Quelle: Outright Games Ltd.