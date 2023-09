PAYDAY 3: Pearl und Joy stellen sich im Trailer vor XBU MrHyde am Fr, 08.09.2023, 17:00 Uhr

Starbreeze und Deep Silver kündigen an, dass der ultimative Koop-Heist-Shooter PAYDAY 3 zum Launch zwei neue weibliche spielbare Charaktere haben wird: Pearl und Joy. Pearl und Joy werden sich der ursprünglichen Bande von Verbrechern mit Clownsmasken (Dallas, Hoxton, Wolf und Chains) anschließen, so dass insgesamt sechs Heister zur Verfügung stehen, wenn PAYDAY 3 am 21. September erscheint.



Pearl ist eine erfahrene Trickbetrügerin und Meisterin der Infiltration, die sich bei Straßenbetrügereien ebenso wohl fühlt wie beim gehobenen Umgang mit den Reichen und Berühmten, wenn es von Vorteil für sie ist. Sie überlässt nichts dem Zufall und daher kommt es selten vor, dass die Dinge nicht nach ihren Vorstellungen laufen. Aber wenn es die Situation erfordert, macht sie auch vor Schusswaffen nicht halt. Und auch wenn der erste Eindruck täuschen mag: Sie ist eine knallharte Kämpferin.



Joy ist eine geniale Hackerin und Sicherheitsexpertin. Und eine erbarmungslose Heisterin. Sie hat keinen Respekt vor Autoritäten und einen kranken Sinn für Humor. Aber bei einem Heist hat sie alle Trümpfe in der Hand.

Quelle: Deep Silver