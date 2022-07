PAX Australia 2022 - alles Wissenswerte zur Gaming-Börse in Melbourne XBU MrHyde am Mi, 20.07.2022, 13:10 Uhr

Vom 7. bis zum 9. Oktober 2022 findet die PAX Australia in Melbourne statt. Dieses internationale Gaming-Event bietet eine Bühne für große und kleine Entwickler, ihre neusten Veröffentlichungen zu präsentieren. Zudem gibt es viele weitere Aktivitäten veranstaltet, etwa Präsentationen, E-Sports oder Brettspiele. Dieser Artikel bespricht alle Informationen zur PAX AUS sowie alles Wissenswerte zur Einreise nach Australien.

PAX Australia

Die PAX ist eine internationale Veranstaltung für alles rundum Gaming und Gamingkultur. Das ursprünglich aus den USA stammende Event wird seit einigen Jahren auch in Australien veranstaltet und sollte für Spielebegeisterte ganz oben auf der Bucket List stehen. Hier können nicht nur Neuheiten aus der Videospieleindustrie auf den modernsten Computern und Konsolen ausgetestet werden, sondern es werden auch Arcade- und Brettspiele präsentiert. Zudem werden eine Vielzahl an interessanten Präsentationen und Aufführungen rundum Spiele gehalten, können Besucher/-innen mit Indie-Entwicklern sprechen und kann man verschiedenen E-Sports-Veranstaltungen beiwohnen.

PAX kann endlich wieder offline stattfinden

Normalerweise findet die PAX Australia jährlich im Melbourne Convention & Exhibition Centre statt, aber wie so viel anderes, hat Covid-19 auch diese Veranstaltung in den vergangenen Jahren unmöglich gemacht. Deshalb wurde die PAX in den vergangenen Jahren ausschließlich online gehalten. Vom 7. bis zum 9. Oktober 2022 kann die PAX AUS endlich wieder offline stattfinden und es scheint wieder eine fantastische Veranstaltung zu werden. Wer die PAX besuchen möchte, sollte bereits weit im Voraus ein Visum Australien beantragen, das für die Einreise erforderlich ist.

Was Gamer erwarten können

Bisher ist noch wenig über das Programm der PAX Australia bekannt. Es ist jedoch zu erwarten, dass viele der großen Entwickler sich diese Möglichkeit nicht nehmen lassen, Ihre neusten Spiele an die Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch Fans von Indie-Games und Brettspielen werden mit Sicherheit auf ihre Kosten kommen. In den kommenden Wochen werden viele Ankündigungen erwartet. Wer die PAX unbedingt besuchen will, sollte darüber nachdenken, die Karten schnellstmöglich zu kaufen, denn die Dreitagestickets sind bereits ausverkauft, aber Karten für die einzelnen Tage sind noch verfügbar.

Einreise nach Australien und das Visum

Für die Anreise zur PAX müssen zunächst die Einreisebestimmungen für Australien beachtet werden. Wer nach Australien einreisen möchte, muss ein Visum beantragen. Am einfachsten kann ein eVisitor Visum Australien beantragt werden, denn der Antrag ist über ein Online-Formular einzureichen und das Visum wird in den meisten Fällen innerhalb weniger Minuten geliefert. Die Anreise nach Melbourne ist relativ simpel, denn die Stadt hat den zweitgrößten internationalen Flughafen Australiens. Ein Flug aus Deutschland dauert zwar knapp 20 Stunden und enthält mindestens einen Umstieg, aber danach ist man schnell in der Innenstadt oder beim Melbourne Convention & Exhibition Centre.

Lockerung der Coronamaßnahmen in Australien

Passend zu der Öffnung der Gesellschaft und der vermehrten Organisation allerlei Aktivitäten, wurden kürzlich auch die Coronamaßnahmen in Australien gelockert. Für die Einreise musste lange Zeit ein Impfnachweis vorgelegt werden, aber diese Pflicht wurde am 6. Juli 2022 aufgehoben. Reisende müssen sich auch nicht mehr auf Corona testen lassen, bevor sie nach Australien reisen. Das heißt, dass die Einreise nach Australien deutlich vereinfacht wurde. Nach der Ankunft im Bundesstaat Victoria, wo Melbourne sich befindet, gilt eine dringende Empfehlung, einen Coronatest durchzuführen. Dies ist jedoch nicht verpflichtend und wird auch nicht kontrolliert. Bei der Vorbereitung der Reise zur PAX Australia braucht man in Bezug zu Corona also keine besonderen Vorschriften zu beachten. Reisende sollten jedoch an den Reisepass, das Flugticket, die Buchung einer Unterkunft sowie an das Visum für Australien denken.

Quelle: XBU