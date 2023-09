PAW Patrol World ist ab sofort verfügbar XBU MrHyde am Fr, 29.09.2023, 16:30 Uhr

Bandai Namco Entertainment und Outright Games geben zusammen mit Paramount Consumer Products, Nickelodeon und Spin Master Ltd. bekannt, dass PAW PATROL WORLD ab heute erhältlich ist. Das Open-World-Abenteuer erscheint pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum der preisgekrönten Animationsserie PAW Patrol. PAW PATROL WORLD ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (via Steam) verfügbar.



In der offenen Welt von PAW PATROL WORLD können Spieler*innen jeglichen Alters die Straßen der Abenteuerbucht und weitere Gebiete erkunden. Ziel ist es, Bürgermeister Besserwisser und seine Chaos-Kätzchen aufzuhalten, die das Festival zum PAW-Patrol-Tag sabotieren wollen. Dabei kann die Welt als einer von acht spielbaren Charakteren erkundet werden, darunter Chase, Skye, Marshall, Rubble, Rocky und Zuma sowie Tracker und Everest. Zwischen den Figuren kann nahtlos gewechselt werden, um Missionen mit ihren einzigartigen Persönlichkeiten, Fahrzeugen und Fähigkeiten zu meistern und wieder Frieden in die Abenteuerbucht einkehren zu lassen.



PAW PATROL WORLD kann entweder allein oder im Zwei-Spieler-Couch-Koop erkundet werden und bietet damit selbst jungen Fans von PAW Patrol viele Stunden Spielspaß. Neben den zahlreichen Missionen und Nebenquests können von der TV-Serie inspirierte Kostüme für die Charaktere freigeschaltet, die Fahrzeuge angepasst sowie Sticker, Emojis und mehr gefunden werden.



Das Spiel basiert auf der Animationsserie PAW Patrol von Spin Master Entertainment, die von den Abenteuern des technikverständigen Jungen Ryder und seinem Team aus Welpen erzählt und sich inzwischen schon in der 10. Staffel befindet. In PAW PATROL WORLD sind die originalen deutschen Stimmen aus der Serie zu hören.

Quelle: Outright Games Ltd.