PAW PATROL WORLD erscheint Ende September
04.06.2023

Bandai Namco Entertainment und Outright Games, kündigen zusammen mit Paramount Consumer Products, Nickelodeon und Spin Master Ltd. PAW PATROL WORLD an. Das Spiel wird das erste des Franchise sein, das Spielenden erlaubt sich frei durch die Welt der TV-Serie zu bewegen. PAW PATROL WORLD erscheint am 29. September 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam.



Hier sind weitere Infos und ein erstes Video zum Spiel:



PAW PATROL WORLD ist ein Open-World-Abenteuer, das die Umgebungen und Charaktere der TV-Serie detailgetreu nachempfindet. Familien können zusammenspielen und die Straßen der Abenteuerbucht erkunden, die Türme von Bellenburg besuchen, Jakes Berg erklimmen und sich in den Dschungel wagen.



Die Geschichte des Spiels dreht sich um Bürgermeister Besserwisser und seine Chaos-Kätzchen, die planen, die Feierlichkeiten zum PAW-Patrol-Tag zu stören. Spielende können zwischen den verschiedenen Welpen hin und her wechseln, um Rätsel zu lösen und Missionen zu erfüllen. Dabei kann aus acht spielbaren Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten gewählt werden: Chase, Skye, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma sowie Tracker und Everest.Die Spielwelt ist voller Sammelobjekte und Geheimnisse, die Missionen und Gegenstände zum Anpassen von Fahrzeugen und Charakteren freischalten. Je mehr Welpenleckerlis gesammelt werden, desto mehr Skins, Emojis und Sticker können freigespielt werden.



Spielende können die Welt von PAW PATROL WORLD allein oder zu zweit im Couch-Co-Op erkunden. Das Spiel bietet außerdem vier spezielle „Flashback-Missionen“, die auf bekannten Folgen der TV-Serie basieren.



Um auch den jungen PAW-Patrol-Fans das Spielen von PAW PATROL WORLD zu ermöglichen, wurde das Spiel mit Zugänglichkeitsfunktionen ausgestattet. Es sind Optionen integriert, die es leichter machen, mit Charakteren zu interagieren, z.B. das Abschalten der Kamerakontrolle, um sich nur auf die wichtigsten Aspekte des Spiels zu fokussieren. Außerdem ist das Spiel komplett vertont und mit einer intuitiven Steuerung versehen.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment